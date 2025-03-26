Сорвался выпуск новых смартфонов Google

Корпорация Google сорвала выпуск новых смартфонов Pixel 9a в продажу из-за проблем с перегревом. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на известного инсайдера под ником techauntyji, который в X назвал причины задержки старта продаж Pixel 9a. По его данным, новые смартфоны во время тестирования начали сильно греться. При этом сильнее всего нагревался блок с камерами.

В Google не стали раскрывать причин, по которым представленный в конце марта Pixel 9a не поступил в продажу. В компании лишь признали проблемы с "небольшим количеством устройств" и пообещали начать продажи в апреле.

Журналисты издания PhoneArena напомнили, что Google Pixel 9a случайно появился у блогеров еще до анонса. В том числе, обзорщики отметили, что под высокой нагрузкой производительность девайса может сильно снижаться. Авторы предположили, что это связано как раз с тем, чтобы не допустить сильного перегрева.

В материале говорится, что проблема перегрева может быть решена с помощью устраняющего ошибки обновления. В противном случае, если проблема связана с компонентами устройства, Google придется переделывать все партию смартфонов Pixel 9a.