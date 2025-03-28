Массовый сбой в работе сразу 2 соцсетей
По меньшей мере 34,2 тыс. пользователей в США сообщили о нарушениях в работе онлайн-платформы Reddit.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По его сведениям, 45% пользователей отметили сбои в работе приложения, 43% жалуются на функционирование сайта, еще 12% испытывают трудности при соединении с сервером.
Кроме того, в ряде стран наблюдается сбой и в работе социальной сети X.
Согласно данным Downdetector, 53% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе приложения, 45% жалуются на работу сайта, 2% испытывают трудности с публикацией постов.
Сбои фиксируются в Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Мексике, Франции и других странах.
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