Массовый сбой в работе сразу 2 соцсетей

По меньшей мере 34,2 тыс. пользователей в США сообщили о нарушениях в работе онлайн-платформы Reddit.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, 45% пользователей отметили сбои в работе приложения, 43% жалуются на функционирование сайта, еще 12% испытывают трудности при соединении с сервером.

Кроме того, в ряде стран наблюдается сбой и в работе социальной сети X.

Согласно данным Downdetector, 53% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе приложения, 45% жалуются на работу сайта, 2% испытывают трудности с публикацией постов.

Сбои фиксируются в Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Мексике, Франции и других странах.