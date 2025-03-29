Названы 5 лучших субфлагманских смартфонов

Составлена подборка из 5 рекомендуемых к покупке субфлагманских смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, открывает список Google Pixel 8a стоимостью от 412 долларов. За эти деньги смартфон предлагает 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, фирменный чип Tensor G3, двойную камеру на 64 и 13 Мп, поддержку ИИ-функций, аккумулятор емкостью 4492 мАч, NFC, защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и семь лет поддержки обновлениями ПО.

За ним следует Huawei Nova 13 Pro. При цене от 418 долларов гаджет может похвастаться OLED-экраном на 6,76 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, фирменным чипом Kirin 8000, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и двойной селфи-камерой на 8 и 60 Мп. Основной блок представлен тремя модулями на 50, 12 и 8 Мп, а среди прочих особенностей отмечается наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP65, стереодинамиков, ИК-порта и NFC-модуля.

На третьем месте оказался Xiaomi 14T, оснащенный AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с 1,5K-разрешением, частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а также яркостью 4000 нит. Смартфон предлагает мощный чип MediaTek Dimensity 8300 Ultra, тройную камеру на 50, 50 и 12 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт, защиту IP68, стереодинамики, ИК-порт и NFC-модуль. В России смартфон можно купить по цене от 418 долларов.

В топ также попали Honor 200 Pro и OnePlus 13R стоимостью от 515 и 562 долларов соответственно.