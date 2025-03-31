В Windows появилось крупное обновление

Корпорация Microsoft выпустила крупное обновление KB5053656 для пользователей Windows 11.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Neowin.

Апдейт, не содержащий патчей безопасности, стал доступен для пользователей Windows 11 версии 24H2. В обновлении появилось несколько функций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и виртуальным помощником Copilot. Так, в операционную систему (ОС) добавили умный поиск, который позволяет находить документы, формулируя поисковый запрос "человеческим языком".

В Microsoft заметили, что пользователям не нужно запоминать названия файлов или точные даты, когда они были изменены. Функция поиска будет работать на компьютерах Copilot+ с выделенным нейропроцессором - пока что она доступна только на устройствах с чипом Snapdragon. Поиск может работать без подключения девайса к интернету.

Также в ОС добавили функцию "Живые субтитры", которая позволяет создавать субтитры на 44 языках к любым видео. На компьютерах на базе процессоров Snapdragon появилась опция перевода иностранной речи на различные языки - в том числе, русский.

Кроме того, с выпуском KB5053656 в Windows 11 исправили около 40 ошибок - в том числе, неполадки "Диспетчера задач" и баг, из-за которого компьютер после выхода из спящего режима сталкивался с критической ошибкой BSoD.

В конце марта Microsoft запустила Windows Roadmap - сайт для отслеживания новых функций операционной системы Windows. С его помощью можно посмотреть, какие функции уже доступны в операционной системе на стадии тестирования и когда они появятся в публичных версиях.