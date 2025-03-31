Acer выпустила очень легкий ноутбук

Новинка оснащена IPS-дисплеем с разрешением 2240х1400 пикселей со 100% охватом цветового пространства sRGB и шарниром с раскрытием крышки на 180 градусов.

За производительность Acer Go Air отвечают процессоры Intel Core i5 210H или Core i7 240H в зависимости от конфигурации. Объем оперативной памяти ноутбука стандарта LPDDR5 может достигать 32 ГБ, а объем SSD-накопителя составляет 1 ТБ. Среди прочего отмечается наличие аккумулятора емкостью 60 Вт*ч, Wi-Fi 6 и предустановленной Windows 11.

Корпус устройства выполнен из магниево-алюминиевого сплава, а его вес составляет менее 999 г, что делает Go Air удобным портативным устройством. Несмотря на малый вес и толщину, в корпусе предусмотрены три разъема USB Type-C, один HDMI 2.0 и один USB 3.2 Gen 1. При этом в ноутбуке отсутствует разъем Ethernet, ограничивающий возможность подключения к интернету через кабель.

В Китае стоимость Acer Go Air варьируется от 5299 до 5699 юаней в зависимости от конфигурации. Когда ноутбук появится за пределами КНР, не уточняется.