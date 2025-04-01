В работе ChatGPT произошел сбой

Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Жалобы пользователей на работу ресурса начали поступать в 16:26 мск. Основная часть сообщений о проблемах поступает из США, где с перебоями в работе сервиса столкнулись 1,2 тысячи человек. Также на сбои жалуются пользователи из Нидерландов, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канады, Японии, Испании и других стран.

Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта OpenAI, следует из данных Downdetector.

До этого сообщалось, что компания OpenAI отложила выпуск нового ИИ-редактора изображений на базе GPT-4o для бесплатных пользователей ChatGPT из-за высокого спроса.

По словам сооснователя компании Сэма Альтмана, решение связано с неожиданно высоким уровнем популярности функции генерации изображений. Глава компании признался, что генерация изображений в ChatGPT оказалась намного популярнее, чем прогнозировалось.