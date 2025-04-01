В работе ChatGPT произошел сбой
Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Жалобы пользователей на работу ресурса начали поступать в 16:26 мск. Основная часть сообщений о проблемах поступает из США, где с перебоями в работе сервиса столкнулись 1,2 тысячи человек. Также на сбои жалуются пользователи из Нидерландов, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канады, Японии, Испании и других стран.
Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта OpenAI, следует из данных Downdetector.
До этого сообщалось, что компания OpenAI отложила выпуск нового ИИ-редактора изображений на базе GPT-4o для бесплатных пользователей ChatGPT из-за высокого спроса.
По словам сооснователя компании Сэма Альтмана, решение связано с неожиданно высоким уровнем популярности функции генерации изображений. Глава компании признался, что генерация изображений в ChatGPT оказалась намного популярнее, чем прогнозировалось.
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