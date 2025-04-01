https://news.day.az/hitech/1741222.html Китай запустил спутник для испытания интернет-технологий С космодрома с космодрома Цзюцюань на севере КНР сегодня, 1 апреля, в 7:00 московского времени стартовала ракета Long March 2D со спутником для испытания интернет-технологий. Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Космический аппарат успешно выведен на заданную околоземную орбиту.
Китай запустил спутник для испытания интернет-технологий
С космодрома с космодрома Цзюцюань на севере КНР сегодня, 1 апреля, в 7:00 московского времени стартовала ракета Long March 2D со спутником для испытания интернет-технологий.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Космический аппарат успешно выведен на заданную околоземную орбиту. По данным телеканала, спутник предназначен, в частности, для испытания технологии широкополосной связи на мобильных телефонах.
Китайская сторона не предоставила дополнительных подробностей или изображений спутника.
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