Китай запустил спутник для испытания интернет-технологий

С космодрома с космодрома Цзюцюань на севере КНР сегодня, 1 апреля, в 7:00 московского времени стартовала ракета Long March 2D со спутником для испытания интернет-технологий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Космический аппарат успешно выведен на заданную околоземную орбиту. По данным телеканала, спутник предназначен, в частности, для испытания технологии широкополосной связи на мобильных телефонах.

Китайская сторона не предоставила дополнительных подробностей или изображений спутника.