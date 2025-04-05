Раскрыты характеристики камер всех моделей Google Pixel 10
Портал Android Authority раскрыл подробные характеристики камер всех моделей смартфонов Google серии Pixel 10, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно источнику, базовая версия Pixel впервые получит телеобъектив - он будет основан на 11-мегапиксельном сенсоре Samsung 3J1. Основной датчик Samsung GN8 предложит разрешение в 50 Мп, а ультраширокоугольный Sony IMX712 - 12 Мп. Фронтальная камера останется прежней - Samsung 3J1 с разрешением 11 Мп.
Флагманские Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL сохранят комплект предшественников: основной датчик Samsung GNV на 50 Мп, ультраширокоугольный Sony IMX858 на 48 Мп, телеобъектив Sony IMX858 на 48 Мп и фронтальная камера Sony IMX858 с разрешением 18 Мп.
Также стали известны подробности о складной версии Pixel 10 Pro Fold. В этой модели ожидается замена основного сенсора Sony IMX787 на Samsung GN8 с разрешением 50 Мп.
Насколько достоверна утечка, неизвестно. Презентация смартфонов Google Pixel 10 ожидается летом. Устройства получат фирменный флагманский чип Tensor G4. Дизайн смартфонов, по слухам, достанется новинкам от предшественников.
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