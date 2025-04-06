Названы 10 лучших смартфонов на Android

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг удовлетворенности пользователей смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Открывает список флагманский Huawei Mate 70 Pro+, которым довольны 99,41% пользователей. За ним следуют Honor Magic7 RSR Porsche Design с 99,17% положительных отзывов и Huawei Mate 70 Pro (99,17%).

Следующие места в марте закрепились за складным Honor Magic V2 (97,45%), Honor Magic6 Ultimate Edition (97,07%), Xiaomi 15 Ultra (95,48%) и складным Oppo Find N3 (95,48%).

Восьмое и девятое места распределили между собой прошлогодние флагманы Oppo Find X7 Ultra (94,63%), Samsung Galaxy S24+ (94,12%) соответственно. Замыкает топ Xiaomi 15 с 94,03% положительных отзывов.

В AnTuTu подчеркнули, что оценка основана на отзывах пользователей в интернете, а не на производительности устройств. Чем больше положительных отзывов с пятью звездами, тем выше оценка.