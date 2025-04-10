Apple выпустит продолжение провального гаджета

Корпорация Apple выпустит продолжение шлема дополненной реальности Vision Pro в конце 2025 года. Об этом в соцсети X рассказал известный инсайдер под ником Jukanlosreve, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист проанализировал цепочки поставок и контракты Apple со своими поставщиками. Он выяснил, что IT-гигант уже запустил производство нового процессора M5, на котором, скорее всего, будет основана новая версия гарнитуры.

Также автор узнал, что Apple заказала компоненты для новой версии Vision Pro у китайских поставщиков Changying Precision и Lens Technology - компании будет поставлять металлические и стеклянные детали соответственно. Шлем Vision Pro появился в продаже в феврале 2024 года, а уже к концу года Apple приостановила его производство из-за провала в продаже.

По мнению Jukanlosreve, темпы производства компонентов указывают на то, что новое поколение гарнитуры дополненной реальности появится в продаже в конце 2025 года. Однако ему не удалось выяснить ориентировочную стоимость девайса. Оригинальный шлем Vision Pro доступен в США минимум за 3500 долларов.