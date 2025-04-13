ChatGPT стал лидером среди мобильных приложений по скачиванию

В марте 2025 года приложение ChatGPT стало самым загружаемым в мире, впервые обойдя по популярности такие гиганты, как TikTok и Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные аналитической платформы Appfigures, за месяц приложение от OpenAI было загружено 46 миллионов раз - на 28% больше по сравнению с февралем.

Согласно статистике, Instagram занял вторую строчку глобального рейтинга, а TikTok опустился на третью. В общей сложности в марте пользователи скачали 339 миллионов приложений - на 40 миллионов больше, чем месяцем ранее.