https://news.day.az/hitech/1744506.html ChatGPT стал лидером среди мобильных приложений по скачиванию В марте 2025 года приложение ChatGPT стало самым загружаемым в мире, впервые обойдя по популярности такие гиганты, как TikTok и Instagram. Как передает Day.Az со ссылкой на данные аналитической платформы Appfigures, за месяц приложение от OpenAI было загружено 46 миллионов раз - на 28% больше по сравнению с февралем.
ChatGPT стал лидером среди мобильных приложений по скачиванию
В марте 2025 года приложение ChatGPT стало самым загружаемым в мире, впервые обойдя по популярности такие гиганты, как TikTok и Instagram.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные аналитической платформы Appfigures, за месяц приложение от OpenAI было загружено 46 миллионов раз - на 28% больше по сравнению с февралем.
Согласно статистике, Instagram занял вторую строчку глобального рейтинга, а TikTok опустился на третью. В общей сложности в марте пользователи скачали 339 миллионов приложений - на 40 миллионов больше, чем месяцем ранее.
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