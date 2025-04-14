Samsung экстренно остановила рассылку Android 15

Компания Samsung была вынуждена приостановить глобальное развертывание One UI 7 на базе Android 15 на неопределенный срок из-за обнаружения критических ошибок. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя на прошлой неделе некоторые пользователи устройств серии Galaxy S24 в Южной Корее и Европе начали получать обновление, вскоре выяснилось, что загрузка прошивки стала недоступна. Samsung оперативно удалила обновление со своих OTA-серверов, не предоставив официальных объяснений.

По информации известного инсайдера Ice Universe, причиной экстренной остановки стали многочисленные ошибки, выявленные на устройствах, уже получивших One UI 7. Среди них - критическая проблема с разблокировкой смартфонов, когда пользователи не могли разблокировать свои устройства обычным способом. Ресурс SamMobile также сообщил о серьезной уязвимости в защищенной папке Samsung Secure Folder, которая может скомпрометировать содержимое выделенного дискового пространства.

В настоящее время распространение One UI 7 приостановлено для ряда устройств по всему миру, включая всю линейку Galaxy S24, а также новые складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Z Flip6. Очевидно, что ранее опубликованный график развертывания обновлений будет пересмотрен.