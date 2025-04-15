Лунный проект Gateway признали выгодным для США

На долю США приходится всего около 40 процентов стоимости окололунной станции Gateway.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание ArsTechnica.

В публикации приводится ссылка на заместителя администратора программы "Луна-Марс" американского космического агентства Амита Кшатрия, который признал, что международные партнеры Соединенных Штатов оплатят около 60 процентов стоимости разработки и строительства Gateway.

"Это звучит как довольно выгодная сделка для НАСА, но все равно оставляет американскому космическому агентству солидный счет. НАСА потратило более 3,5 млрд долларов на программу Gateway с момента ее официального запуска в 2019 году, а также отвечает за эксплуатацию и снабжение станции после ее выхода в космос", - пишет издание.