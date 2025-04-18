Motorola представила свой первый ноутбук - Moto Book 60. Это легкий и компактный ноутбук для работы, сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Moto Book 60 предлагает 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц в металлическом корпусе весом 1,39 кг. Дисплей также поддерживает Dolby Vision, HDR и охват цветового пространства DCI-P3 на 100%.

За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core i5 или i7 в зависимости от модификации, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель объемом до 1 ТБ. Работает ноутбук под управлением Windows 11 с предустановленным Office 2024.

Moto Book 60 предлагает широкие возможности подключения, включая поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двух USB-A, двух USB-C с поддержкой DisplayPort, HDMI, слота для карт microSD и разъема для наушников. Устройство также поддерживает фирменную систему Smart Connect для синхронизации с другими гаджетами Motorola.

Среди прочих параметров отмечают наличие стереодинамиков с Dolby Atmos, инфракрасной камеры с механической шторкой и разрешением 1080p, а также аккумулятора емкостью 60 Вт*ч с функцией быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Стартовая цена Moto Book 60 на индийском рынке составила 62 тыс. рупий. Продажи начнутся 23 апреля.