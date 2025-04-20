Китай удивил новым интернет-уровнем

Huawei запустили первую широкополосную сеть 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет издание Mydrivers.

Уточняется, что Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G.

"Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON", - говорится в публикации.

По данным издания, модернизация базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа позволила увеличить пропускную способность для одного пользователя с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G.

Отмечается, что в результате модернизации произошло сокращение задержки в сети до уровня миллисекунд.