Китай удивил новым интернет-уровнем
Huawei запустили первую широкополосную сеть 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет издание Mydrivers.
Уточняется, что Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G.
"Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON", - говорится в публикации.
По данным издания, модернизация базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа позволила увеличить пропускную способность для одного пользователя с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G.
Отмечается, что в результате модернизации произошло сокращение задержки в сети до уровня миллисекунд.
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