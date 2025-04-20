Nvidia может лишиться китайского рынка

На фоне обострения экономического противостояния между США и Китаем компания Nvidia приняла превентивные меры, связанные с потенциальными ограничениями на поставку флагманской видеокарты GeForce RTX 5090D в Китай. Об этом сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока официально карта не включена в список санкционных товаров, однако, учитывая прецедент с ускорителем Nvidia H20, риск введения запрета остается высоким. В связи с этим Nvidia уже приостановила поставки RTX 5090D в Китай.

О причинах этой паузы пока ничего не известно. Компания призвала воздержаться от догадок и пообещала предоставить официальные комментарии, если ограничения со стороны администрации США все же вступят в силу.

RTX 5090D - это специальная версия видеокарты RTX 5090, разработанная NVIDIA для китайского рынка. Главное отличие RTX 5090D от обычной RTX 5090 заключается в меньшей производительности в ИИ-задачах, тогда как общая производительность, в том числе в играх, идентична. Это сделано из-за экспортных ограничений США, запрещающих поставку самых мощных GPU в Китай.