Nintendo не стала повышать стоимость Switch 2 в США

Nintendo объявила о старте предзаказов на свою новую консоль Switch 2 в США с 24 апреля 2025 года по изначально заявленной стоимости. Сообщение об этом появилось на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоимость устройства осталась на прежнем уровне: базовая консоль оценена в $450, а комплект с игрой Mario Kart World - в $500.

Компания пересмотрела цены на аксессуары для Switch 2, объяснив корректировки изменением рыночных условий. Nintendo также предупредила о возможных дальнейших изменениях цен в зависимости от ситуации на рынке.

При этом некоторые аксессуары все-таки поступят в продажу по немного завышенной цене. Например, Joy-Con 2, Pro Controller 2 и Nintendo Switch 2 Camera подорожали на $5.

Презентация Nintendo Switch 2 состоялась 2 апреля. Тогда компания раскрыла стоимость устройства в $450, однако вскоре из-за введенных администрацией президента США Дональда Трампа объявила о переносе предзаказа в США и возможном пересмотре ценообразования. В России консоль предлагается по цене в 60 тыс. руб. Консоль поступит в продажу 5 июня.