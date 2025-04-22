Власти США хотят добиться разделения Google

Власти США планируют добиться разделения Google из-за признания корпорации монополистом. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Камнем преткновения стал браузер Google Chrome. Американские власти обвиняют корпорацию в заключении многомиллиардных сделок с Apple и Samsung об использовании Chrome браузером по умолчанию.

Первый иск по этому поводу был подан еще в 2020 году. Однако в компании с обвинениями не согласны, утверждая, что производители добровольно выдвигают Chrome в приоритет из-за его высокого качества.

Также в Google отметили, что постоянно инвестируют в улучшение качества своего продукта.

Решение суда ожидается ближе к концу лета. Оно способно серьезно повлиять на рынок в сфере IT, а также на позиции Google в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта.