Apple уличили во лжи

Корпорация Apple убрала пометку "Доступна сейчас" со страницы своей нейросети Apple Intelligence.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание The Verge.

На момент написания заметки страница с нейросетью на сайте Apple содержала пометку AI for the rest of us. ("Искусственный интеллект для всех нас"). Согласно данным веб-архива, как минимум в конце марта на странице была еще одна пометка - Available now ("Доступна сейчас").

Журналисты The Verge рассказали, что Apple отредактировала страницу с описанием собственного искусственного интеллекта (ИИ) после запроса Национального рекламного отдела (NAD) - некоммерческой организации, проверяющей рекламу на предмет лживых или вводящих потребителя в заблуждение тезисов. Так как на данный момент Apple Intelligence не доступна для большинства пользователей, NAD уличила американского IT-гиганта в обмане.

Авторы издания ознакомились с документами, в которых говорится, что сноска, прикрепленная к странице, была "недостаточно ясной и заметной и не была близка к инициирующим заявлениям". В ответ Apple призналась, что откорректировала рекламные материалы в соответствии со статусом ее сервисов. Также журналисты заметили, что компания прекрактила трансляцию рекламы голосового помощника Siri с поддержкой ИИ, в которой снялась актриса Белла Рэмси.