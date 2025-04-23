Sony выпустит переносную PlayStation 6

Японская корпорация Sony представит портативную версию своей консоли следующего поколения PlayStation 6. На это обратило внимание издание Insider Gaming, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О планах компании на следующее поколение приставок рассказал известный инсайдер под ником KeplerL2 на тематическом форуме NeoGaf. По его информации, компактная консоль будет не такой мощной, как PlayStation 5, но позволит запускать современные игры на определенных настройках.

KeplerL2 также рассказал о показателе TDP (Thermal Design Power) - это характеристика, обозначающая конструктивные требования по теплоотводу, она связана с мощностью устройства. По его данным, TDP компактной консоли составит 15 ватт. Для сравнения, TDP портативной консоли Valve Steam Deck тоже составляет 15 ватт, PlayStation 5 - 200 ватт.

Журналисты Insider Gaming предположили, что игры на переносной PS6 будут запускаться в специальном режиме. Выход игровой приставки Sony нового поколения состоится не раньше 2026-2027 годов.

Sony несколько раз выпускала портативные игровые приставки: PlayStation Portable в 2005 году и PlayStation Vita в 2011 году. В 2023 году фирма представила PlayStation Portal - компактную консоль для удаленного запуска игр с PS5 через функцию Remote Play.