Арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США).

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса.

Московский арбитражный суд постановил взыскать с Global Internet Ltd (GIL) судебную неустойку в размере 1 млрд рублей в пользу Russia Today на случай продолжения компанией судебных разбирательств в США. Как сообщил источник "Ведомостей", данное решение стало частью обеспечительных мер, принятых российским судом в конце января, которые включают запрет GIL на ведение антиисковых процессов за рубежом. По словам собеседника, эти меры представляют собой ответную реакцию на беспрецедентное решение американской судебной инстанции.

24 января компания Google Ireland Limited подала ходатайство в суд Калифорнии с требованием ограничить участие ООО "Гугл", его конкурсного управляющего и представителей в деле о банкротстве, рассматриваемом Арбитражным судом Москвы. Спустя три дня, 27 января, американский суд принял предварительные обеспечительные меры, запрещающие указанным лицам представлять интересы в российском судебном процессе. Как пояснил источник "Ведомостей", запрет касается как минимум двух ключевых аспектов дела: вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности и оспаривания сделки российского должника с GIL в соответствии с законодательством о банкротстве.