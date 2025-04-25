В работе ChatGPT произошел сбой

Американские пользователи сообщили о сбоях в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Более 3,3 тыс. человек отметили неполадки в работе сервиса за последние полчаса.

В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в Азербайджане.