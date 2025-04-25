Apple добавит в iPhone и iPad новый режим

Apple готовит серьезные изменения в интерфейсе iPad, что сделает оболочку iPadOS более похожей на macOS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем блоге заявил авторитетный инсайдер Majin Bu.

Основные нововведения iPadOS включают переработанный бар и обновленный режим многозадачности Stage Manager 2.0. По словам инсайдера, бар будет появляться автоматически в верхней части экрана при подключении клавиатуры Magic Keyboard, что сделает опыт использования планшета похожим на компьютеры Apple. Новый режим оконной многозадачности Stage Manager 2.0, в свою очередь, тоже будет запускаться автоматически при подключении клавиатуры.

Улучшения коснутся и iPhone. Согласно утечке, iOS 19 добавит поддержку внешних дисплеев для устройств с USB-C. Интерфейс, похожий на Stage Manager, предложит ограниченный "настольный" режим, что может стать шагом к унификации функционала. Аналогичный функционал предлагают многие Android-производители - при выводе изображения к монтируется, смартфон отображает ПК-интерфейс и позволяет работать с несколькими окнами.

Вероятнее всего, эти нововведения будут показаны в рамках конференции для разработчиков WWDC 2025 в июне.