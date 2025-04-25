Boeing сократила расходы на проект Starliner

Компания Boeing отчиталась о сокращении расходов на программу перспективного пилотируемого космического корабля Starliner.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание SpaceNews.

В ходе состоявшегося 23 апреля обсуждения финансовых результатов компании за первый квартал ее президент и главный исполнительный директор Келли Ортберг рассказал, что управление расходами в рамках программы Starliner удалось улучшить. Руководитель не представил подробностей того, как именно это удалось сделать.