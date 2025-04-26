Трикладушка Samsung будет меньше аналога от Huawei

Samsung активно разрабатывает свою трикладушку Galaxy G Fold, которая окажется компактнее аналога от Huawei.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал NotebookCheck со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

Согласно источнику, Samsung Galaxy G Fold получит трижды складываемый экран диагональю 9,9 дюйма, что чуть меньше 10,2-дюймового Huawei Mate XT Ultimate Design.

Samsung планирует позиционировать Galaxy G Fold как нишевый гаджет с ограниченным тиражом. Это решение выглядит оправданным на фоне сравнительно скромных успехов Mate XT, который в Китае был продан тиражом около 420 тыс. единиц, что заметно меньше миллионных продаж традиционных моделей.

Ожидается, что Samsung Galaxy G Fold появится во второй половине 2025 года, наряду с более привычными складными устройствами Samsung, включая Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и более доступной версией Galaxy Z Flip FE.

Huawei Mate XT Ultimate Design вышел на китайский рынок в сентябре 2024 года, а позже и на международный рынок, в том числе российский. Гаджет до сих пор остается единственной в своем роде трикладушкой. Другие компании показывали свои наработки, но пока никто не анонсировал выпуск аналогичных устройств.