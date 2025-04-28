В Европе снизились цены на видеокарты

В Европе начали продавать видеокарту Nvidia RTX 5070 по ценам ниже рекомендованных производителем. Об этом сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стартовая рекомендованная розничная цена (РРЦ) в €649) на GeForce RTX 5070 снизилась до €589 на платформах вроде Caseking. Таким образом, несмотря на укрепление евро к доллару на 6% за последние шесть месяцев, снижение цен составляет почти 10%.

Тенденция затронула и более мощную GeForce RTX 5070 Ti, которая теперь предлагается за €844,90 вместо изначальных €879. Однако более мощные модели, такие как RTX 5080 и RTX 5090, продолжают продавать по завышенным ценам.

Пользователи Reddit и специализированных форумов считают, что рынок постепенно стабилизируется, и цены ближе к рекомендованным значениям становятся новой нормой. Однако аналитики и энтузиасты отмечают, что стартовые цены Nvidia изначально были завышенными и не отражали реальную ситуацию на рынке.