iPhone 17e может и не быть

Корпорация Apple пока не определилась с планами по выпуску модели iPhone 17e в 2026 году. Об этом в новом выпуске информационного бюллетеня Power On сообщил известный журналист и инсайдер Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В марте текущего года компания представила iPhone 16e, который пришел на смену линейке iPhone SE. Использование сквозной нумерации, как у флагманских моделей, вызвало вопрос о возможном ежегодном обновлении этой бюджетной серии.

По словам Гурмана, iPhone 16e представляет собой упрощенную версию стандартного iPhone 16 с незначительными изменениями, отличаясь этим от предыдущих моделей SE. Он отметил, что производитель активно позиционирует этот аппарат как часть основной серии iPhone 16, что делает его привлекательным для потребителей, в частности, на китайском рынке. Однако, как подчеркивает журналист, окончательное решение о том, будет ли технологический гигант обновлять линейку "e" ежегодно, еще не принято.

Если же в Купертино все-таки решат выпустить iPhone 17e, его появление на рынке, вероятно, состоится в конце зимы или начале весны 2026 года, примерно через год после дебюта текущей модели.

Ожидается, что потенциальная новинка получит свежий процессор A19 и ряд функций из старшей модели iPhone 17, например, улучшенное управление камерой (Camera Control), отсутствующее в текущем iPhone 16e.

Несмотря на эти предположения, будущее "е"-версии остается неопределенным. Гурман полагает, что регулярное обновление данного сегмента могло бы укрепить позиции компании на рынке более доступных смартфонов и помочь ей оставаться конкурентоспособной.