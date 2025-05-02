Xiaomi раскрыла список устройств, которые обновятся до HyperOS 2.2
Компания Xiaomi тестирует обновление HyperOS 2.2 для 37 устройств.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал XiaomiTime.
Согласно источнику, внутренняя стабильная бета-версия прошивки HyperOS 2.2 уже доступна для ряда флагманских и популярных моделей смартфонов, а также планшетов Xiaomi.
Первый этап обновления охватывает устройства Xiaomi, Poco и Redmi, включая последние поколения флагманов и среднебюджетные модели. В частности, HyperOS 2.2 будет доступна для серий Xiaomi 13, Xiaomi 14, Xiaomi 15, складных MIX Flip и MIX Fold 3, а также других моделей.
В линейке Poco обновление получат флагманские Poco F7 Pro, F7 Ultra и X7 Pro, а среди устройств Redmi - представители серий K60, K70, K80 и Turbo 3. Обновление также выпустят для планшетов Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
HyperOS 2.2 привносит в экосистему Xiaomi обновленное приложение Camera 6.0 с расширенными возможностями искусственного интеллекта и оптимизированной системой управления. Также в прошивку добавлены плавные анимации интерфейса, повышающие удобство взаимодействия с устройством.
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