Microsoft выпустила собственный аналог MacBook Air

Обе платформы имеют схожие базовые характеристики. Они оснащены 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и предлагают накопители SSD объемом 256 или 512 ГБ. Важным элементом является встроенный нейронный процессор (NPU) с производительностью 45 TOPS, необходимый для работы ИИ-функций Copilot+.

Планшет Surface Pro получил 12-дюймовый сенсорный экран PixelSense с разрешением 2196 на 1464 пикселя и частотой обновления до 90 Гц. Для видеосвязи предусмотрены фронтальная 10-Мп камера с поддержкой Windows Hello и дополнительная веб-камера с разрешением 1080p. Подключение к сетям обеспечивают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

В отличие от предыдущих моделей, Surface Pro лишился проприетарного разъема Surface Connect, заменив его портом USB Type-C для зарядки. Устройство оснащено двумя разъемами USB Type-C 3.2. Зарядное устройство в комплект не входит, требуется блок питания мощностью от 45 Вт (60 Вт для быстрой зарядки). Охлаждение Surface Pro пассивное.

Стоимость 12-дюймового Surface Pro начинается от $799 за версию с 256 ГБ SSD. Клавиатура-чехол доступна за $149, а электронное перо Surface Slim - за $129 (примерно 10,4 тыс. руб.). Устройство будет предлагаться в нескольких цветах: платиновом, фиолетовом и темно-сине-зеленом ("океан").

Новый ноутбук Surface Laptop предлагает классический форм-фактор и оснащен 13-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense с разрешением 1920 на 1080 пикселей и частотой 60 Гц. Он также оборудован 1080p веб-камерой, поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Набор портов включает два USB-C 3.2, один USB-A 3.1 и 3,5-мм аудиовыход. В комплект поставки ноутбука входит блок питания USB-C мощностью 45 Вт, а в кнопку питания интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Microsoft заявляет о значительном росте производительности нового Surface Laptop по сравнению с предыдущими моделями. По утверждению компании, версия на базе Snapdragon X Plus "на 50 % быстрее Surface Laptop 5" и даже "превосходит по производительности MacBook Air M3". При этом важно отметить, что Surface Laptop 5 использовал процессоры Intel 12-го поколения, а актуальный MacBook Air оснащен чипом M4. В отличие от планшета, ноутбук использует активную систему охлаждения с вентилятором.

Корпус ноутбука выполнен из анодированного алюминия. Стоимость 13-дюймового Surface Laptop начинается от $899 за версию с 256 ГБ SSD. Доступны те же цвета, что и для Surface Pro: фиолетовый, платиновый и темно-сине-зеленый.