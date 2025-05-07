США запретили продавать в Китае мощные видеокарты

Nvidia приостанавливает поставки флагманских "антисанкционных" видеокарт GeForce RTX 5090D на китайский рынок в связи с новыми экспортными ограничениями США. Об этом сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным отраслевых источников, компания больше не может поставлять в Китай свою флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090D. Причем ограничения затрагивают не конкретную модель, а используемый в ней графический процессор GB202, что исключает возможность выпуска альтернативных версий этой карты для Китая.

Когда именно вступили в силу новые правила, не уточняется, однако поставки уже приостановлены. Теперь для пользователей из Китая максимальной версией в текущей линейке видеокарт является модель GeForce RTX 5080.

Предполагается, что запрет связан с действующими санкциями США в области экспорта высокопроизводительных чипов, хотя официальных разъяснений пока не последовало. Nvidia также не дала комментариев по данному вопросу.

Примечательно, что китайские дистрибьюторы начали ограничивать продажи GeForce RTX 5090D еще до введения запрета, исходя из возможного ужесточения правил поставок, как это ранее произошло с ускорителями H20.

RTX 5090D - это специальная версия видеокарты RTX 5090 для китайского рынка. Главное отличие RTX 5090D от обычной RTX 5090 заключается в меньшей производительности в ИИ-задачах, тогда как общая производительность, в том числе в играх, идентична.