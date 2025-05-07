Fortnite возвращается на iPhone

Популярная онлайн-видеоигра Fortnite вернется на iPhone на ближайшей неделе. Об этом в эфире подкаста журналиста Питера Кафки заявил глава Epic Games Тим Суинни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Суинни заявил, что игра будет доступна в App Store в США уже в ближайшую пятницу, 9 мая. Он заметил, что напрямую обсуждал этот вопрос с Apple: "Я не могу себе представить, чтобы Apple заблокировала выход Fortnite на данном этапе".

По словам руководителя Epic Games, их американская учетная запись разработчика App Store заблокирована, но в Apple посоветовали опубликовать игру через шведский аккаунт. Суинни также анонсировал прекращение судебной тяжбы с Apple спустя 5 лет с момента ее начала: "Когда Fortnite вернется в App Store, наша борьба завершится".