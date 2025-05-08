Поставки умных часов Apple рухнули

Поставки умных часов Apple на мировом рынке продолжают падать второй год подряд. Об этом говорится в отчете компании Counterpoint Research (CR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты аналитического агентства обратили внимание на поставки Apple Watch. Они заметили, что в 2024 году поставки умных часов американского бренда рухнули на 19 процентов. Падение продолжается второй год подряд: по итогам 2023-го поставки сократились на 10 процентов. В 2022 году поставки Apple Watch не упали, но и не показали роста.

Аналитики отметили, что в 2019, 2020 и 2021 годах поставки умных часов росли на 23, 19 и 27 процентов соответственно. Главными причинами падения эксперты CR назвали слабый релиз Apple Watch 10, которые получили незначительное количество новых функций.

Поставки Apple Watch упали почти во всех регионах, кроме Индии. Однако глобальное снижение связано с падением интереса к умным часам Apple в США - на Соединенные Штаты приходится половина всех мировых поставок устройств. "Чтобы сохранить свою долю рынка, Apple придется запустить новые функции и обновить линейки Watch Ultra и Watch SE", - подытожили специалисты.