Xiaomi выпустила дешевый комплект из клавиатуры и мыши

Компания Xiaomi представила беспроводные клавиатуру Wireless Keyboard и мышь Mouse Set 3, которые позиционируются как доступное решение для удобной работы в минималистичном дизайне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал XiaomiTime.

Полноразмерная клавиатура Xiaomi Wireless Keyboard оснащена 104 клавишами, включая 12 функциональных F-кнопок. Конструкция клавиш с изогнутой внутрь поверхностью способствует комфортному набору текста.

Устройство оснащено белой светодиодной подсветкой с возможностью регулировки яркости, а гравировка символов предотвращает их износ даже при интенсивной эксплуатации. Дополнительные индикаторы отображают уровень заряда батареи, статус Caps Lock и состояние подключения к устройству.

Кроме того, клавиатура поддерживает функцию быстрого переключения между несколькими рабочими профилями, что делает ее универсальным инструментом для рабочих и личных задач.

Лазерная мышь Xiaomi Mouse Set 3 весит всего 45 граммов без батареи и предлагает датчик с разрешением 1000 DPI, обеспечивающим стабильную работу на различных поверхностях.

Как и клавиатура, мышь питается от АА-батарей и подключается через USB-хаб с радиочастотным соединением 2,4 ГГц, что позволяет использовать один приемник для обоих устройств, освобождая дополнительные порты ПК.

Комплект Xiaomi Wireless Keyboard и Mouse Set 3 оценивается в 99 юаней (около 1,1 тыс. руб.).