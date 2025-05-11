Google выплатит огромный штраф после угрозы проигрыша в суде

Компания Google согласилась выплатить штату Техас $1,375 млрд в рамках урегулирования претензий, касающихся нарушений конфиденциальности данных пользователей.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на пресс-службу генерального прокурора Техаса Кена Пакстона сообщает издание The Verge.

Ранее, в 2022 году, офис генпрокурора Техаса подал против Google два иска, обвиняя компанию в незаконном отслеживании и сборе личных данных пользователей. В частности, речь шла о данных геолокации, активности в режиме инкогнито и биометрических данных.

Сумма урегулирования в $1,375 млрд является крупнейшей, которую Google когда-либо выплачивала отдельному штату США по искам, связанным с нарушением конфиденциальности данных. Предыдущий максимальный размер подобного урегулирования составлял $93 млн.

В Google, комментируя ситуацию, заявили, что данное урегулирование касается старых претензий, многие из которых уже были урегулированы в других юрисдикциях, а политика компании в отношении данных вопросов с тех пор изменилась. Компания выразила удовлетворение тем, что этот вопрос удалось закрыть, и подчеркнула, что продолжит развивать надежные механизмы контроля конфиденциальности в своих сервисах.

Это не первый случай крупных выплат Google по искам о конфиденциальности. Так, в 2022 году компания согласилась выплатить $391,5 млн 40 штатам в рамках урегулирования претензий, связанных с отслеживанием местоположения пользователей без их согласия. Кроме того, в прошлом году компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) также достигла с Техасом соглашения о выплате $1,4 млрд для урегулирования претензий, касающихся использования технологии распознавания лиц и меток на фотографиях.