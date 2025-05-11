Telegram представил масштабное обновление

Мессенджер Telegram выпустил второе за неделю крупное обновление: теперь пользователи могут торговать коллекционными подарками на встроенной торговой площадке, публиковать сразу несколько историй и включать автоматический перевод постов в каналах.

Как передает Day.Az, новая витрина подарков работает за внутреннюю валюту - "Звезды Telegram". Для поиска доступны несколько фильтров, включая режим "Перепродажи" для реализации редких экземпляров. При необходимости лоты легко снять с торгов.

С помощью редактора историй теперь получится выкладывать сразу несколько фото и видео, а ролики длиннее 60 секунд автоматически разбиваются на фрагменты. Владельцы каналов также теперь могут активировать автоматический перевод публикаций по умолчанию.