https://news.day.az/hitech/1752197.html Китай вывел на орбиту Земли экспериментальный спутник Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
Китай вывел на орбиту Земли экспериментальный спутник
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
В публикации отмечается, что запуск был осуществлен 13 мая в 2:09 (12 мая 21:09 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
В CASC подчеркнули, что спутник будет использоваться для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре