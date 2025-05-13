Китай вывел на орбиту Земли экспериментальный спутник

Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник "Шиянь-19", который будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

В публикации отмечается, что запуск был осуществлен 13 мая в 2:09 (12 мая 21:09 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

В CASC подчеркнули, что спутник будет использоваться для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи.