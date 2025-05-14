Анонсированы новые функции ОС Android
Корпорация Google анонсировала новые функции экосистемы операционных систем (ОС) Android. Это случилось во время мероприятия Android Show, запись доступна на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В компании представили новый дизайн-код Material 3 Expressive, которому будут соответствовать Android 16 и Wear OS 6 - ОС для смартфонов и часов соответственно. В системах появятся динамические темы оформления, которые адаптируются к выбранным обоям, плавные анимации и перерисованные иконки приложений.
Также в ОС обновили меню Quick Settings, добавили функцию адаптивных уведомлений Live Updates, улучшили сервис по поиску потерянных устройств Find My Device. Отдельно разработчики рассказали, что адаптировали интерфейс Wear OS 6 для смарт-часов с круглыми экранами-циферблатами.
Помощника искусственного интеллекта (ИИ) Gemini AI пообещали добавить во все устройства экосистемы Android. Так, в Android Auto нейросеть позволит полноценно управлять ОС голосом. В Wear OS Gemini даст возможность с помощью голоса осуществлять поиск в интернете.
Дизайн Material 3 Expressive появится в Android 16 и новых ОС от Google. Также до конца года сторонние разработчики должны адаптировать под него свои приложения.
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