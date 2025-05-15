Для Android 16 официально представили аналог популярной функции в iPhone

Компания Google представила операционную систему Android 16 с новым дизайном под названием Material 3 Expressive, который призван сделать интерфейс более интуитивным и привлекательным. Об этом сообщает портал 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основное внимание в Android 16 было уделено улучшенной системе анимации. Разработчики добавили тактильные реакции и плавные визуальные отклики на действия пользователей при управлении уведомлениями. Изменения коснулись и многозадачного режима, панели быстрых настроек и управления громкостью.

Компания также ввела поддержку Live Updates - функции динамического отображения информации от сервисов доставки, такси и других приложений, аналогично Dynamic Island в iPhone. Новая система уведомлений на Android позволит пользователям в реальном времени отслеживать статус заказов прямо с экрана блокировки.

Кроме того, изменения включают обновленные динамические темы, адаптивные элементы интерфейса и расширенные возможности персонализации.

Полноценная презентация Android 16 состоится в рамках конференции Google I/O 20-21 мая, а выход операционной системы состоится позже. Сперва обновление выйдет для смартфонов Google Pixel, после чего станет доступно и на устройствах других производителей.