В Windows заработает аналог Siri

Microsoft начала тестировать новую функцию для голосового ассистента Copilot Voice в Windows 11, которая позволяет запускать ИИ фразой "Hey, Copilot" ("Привет, Copilot"), аналогично тому, как это реализовано в Siri.

Как передает Day.Az, об этом говорится в блоге компании.

Нововведение требует ручного включения функции и предназначено для пользователей с установленным английским языком интерфейса. Если пользователь произнесет "Hey, Copilot", в нижней части экрана его компьютера появится визуальный индикатор готовности Copilot к восприятию голосовых команд.

Пока что функция доступна в Copilot версии 1.25051.10.0 и выше исключительно в рамках тестовой версии Windows 11.

Microsoft подчеркивает, что для новой функции предусмотрен 10-секундный аудиобуфер, который не загружает какие-либо аудиофайлы в облако и не хранит их на устройстве. Это позволяет распознавать ключевую фразу офлайн, однако для работы самого Copilot Voice подключение к интернету остается обязательным.

В ноябре 2024 года Copilot Voice стал доступен бесплатно пользователям по всему миру. Однако голосовой ассистент пока поддерживает только английский язык, хотя и распознает другие языки. В России Microsoft Copilot официально недоступен ни в голосовом режиме, ни в качестве текстового чат-бота.