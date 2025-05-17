Android получит индикатор здоровья батареи

Компания Google работает над внедрением функции "индикатора здоровья" аккумулятора для своих смартфонов Pixel. Она призвана помочь пользователям понять, почему их устройство стало быстрее разряжаться со временем, подобно аналогичному инструменту, существующему в iOS с 2018 года. Однако эта функция будет доступна только на ограниченном числе устройств. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Информация об ограниченной доступности сервиса была получена The Verge от представителя Google. Индикатор, судя по комментарию IT-гиганта, появится только в Pixel 8a и всей линейке Pixel 9 (включая версии Pro и Fold).

Разработчик подтвердил, что расширять функциональность на более ранние устройства, такие как Pixel 6 или Pixel 8 Pro, не планируется, назвав это "неосуществимым" из-за "ограничений продукта".

Тестирование индикатора началось среди участников бета-программы Android 16 в марте этого года, хотя работа над подобной функцией велась как минимум с 2023 года. Конкретные причины, по которым эта возможность ограничена только новейшими устройствами, пока не разглашаются.