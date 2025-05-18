Apple доверит управление батареей iPhone ИИ

В предстоящем обновлении iOS 19 компания Apple внедрит новый инструмент управления энергопотреблением, основанный на искусственном интеллекте. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нововведение будет анализировать данные аккумулятора, собранные с устройств пользователей, прогнозируя оптимальные моменты для снижения энергопотребления отдельных приложений и функций. Такой подход позволит увеличить автономность iPhone в зависимости от индивидуального сценария использования.

Аналогичную технологию Google запустила в Android еще в 2018 году, но в случае Apple функция интегрирована непосредственно в операционную систему и будет доступна на всех iPhone с iOS 19, а не только на iPhone 17.

Кроме того, в iOS 19 появится индикатор на экране блокировки, показывающий оставшееся время до полной зарядки устройства.

Презентация iOS 19 ожидается в рамках конференции WWDC 2025 для разработчиков, которая пройдет с 9 по 13 июня. Полноценный выход операционной системы для iPhone состоится во второй половине сентября.