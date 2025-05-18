Google разрабатывает полноценные смарт-очки

Google готовится выйти на рынок носимых устройств нового поколения, бросая вызов популярным смарт-очкам Ray-Ban Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Как сообщает издание Gizmodo, на недавнем прешоу Google I/O (The Android Show: I/O Edition) компания представила тизер своего нового проекта - смарт-очков на базе Android, которые могут стать серьезной альтернативой продукту Meta Platforms, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно представленной информации, это устройство оснащено встроенными камерами и искусственным интеллектом. Гаджет способен анализировать окружающую среду и предоставлять пользователю информацию или отвечать на вопросы в реальном времени.

Например, существующие на рынке очки Ray-Ban Meta уже предлагают функции скрытой фото- и видеосъемки, а также взаимодействие с ИИ. Google, судя по всему, стремится развить эту концепцию, опираясь на свой обширный опыт в области носимых технологий и мощь операционной системы Android. Ожидается, что продукт получит лаконичный дизайн и глубокую интеграцию с фирменными сервисами Google.

Несмотря на представленный тизер, подробностей о новом устройстве пока крайне мало. Тем не менее, сам анонс подогревает интерес к активно развивающемуся рынку смарт-очков и дополненной реальности.

Возможно, Google раскроет больше информации о продукте во время основной части Google I/O, которая запланирована на 21 мая 2025 года.