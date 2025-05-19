Рассекречена дата выхода новых наушников Apple

Поклонникам полноразмерных наушников Apple AirPods Max придется ждать следующего поколения этой модели как минимум до 2027 года. Об этом со ссылкой на известного инсайдера Минга-Чи Куо, специализирующегося на анализе цепочек поставок Apple, сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Текущая версия AirPods Max, несмотря на высокую стоимость, использует устаревший чип H1 и лишена некоторых функций, которые присутствуют даже в более бюджетных моделях, например, в недавно выпущенных AirPods 4. Прошлой осенью Apple выпустили новую ревизию AirPods Max, но из изменений в ней появился лишь порт для зарядки USB-C.

По данным Минга-Чи Куо, следующее поколение AirPods Max, которое ожидается только в 2027 году, получит совершенно новый дизайн. Аналитик предполагает, что это будет существенное обновление, а не просто косметические изменения.

Ключевым улучшением в новой конструкции, по словам Куо, станет снижение веса. Это напрямую решит одну из главных претензий пользователей к текущей модели: из-за широкого использования алюминия наушники довольно тяжелые (386 граммов), что может вызывать дискомфорт при длительном ношении. Для сравнения, конкурирующие модели, такие как Beats Studio Pro, весят значительно меньше - всего 260 граммов.