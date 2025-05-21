В «Проводнике» Windows появился платный ИИ

Корпорация Microsoft добавила в Windows 11 новые платные функции искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание The Verge.

В бета-версии Windows 11 появились новые команды для "Проводника" (File Explorer) - встроенной программы для работы с документами. Они вызываются по нажатию правой кнопки мыши и позволяют сортировать и редактировать файлы.

Так, в настоящий момент Microsoft тестирует четыре команды, связанные с изображениями. Пользователи могут воспользоваться контекстным меню, чтобы найти похожие на искомые картинки, размыть или стереть фон, удалить объекты с фотографией. Отмечается, что для этого не нужно открывать конкретный файл - все действия можно совершать через "Проводник" и контекстное меню.

В будущих сборках ОС Microsoft пообещала добавить новые инструменты. Так, можно будет сортировать файлы, хранящиеся в OneDrive или SharePoint, а также быстро создавать списки из документов. Все эти действия будут требовать наличия платной подписки на сервис Microsoft 365 с нейросетью Copilot.

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