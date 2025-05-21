Apple выпустила загадочное обновление для своих самых дорогих наушников

Apple выпустила новую прошивку для флагманской модели наушников AirPods Max с портом USB-C. Версия прошивки 7E108 заменяет предыдущую 7E101. Однако, как это часто бывает с подобными обновлениями от Apple, компания не предоставила подробной информации о внесенных изменениях. Об этом сообщает издание MacRumors? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нет никаких сведений о том, что именно нового содержит прошивка. Предполагается, что обновление, скорее всего, направлено на повышение стабильности в работе устройства за счет исправления мелких ошибок.

"Учитывая, что предыдущая прошивка 7E101 добавила поддержку несжатого звука (lossless audio) и сверхнизкой задержки, новое обновление может содержать исправления ошибок, связанных с этими функциями", - пишет MacRumors.

Для установки новой прошивки необходимо, чтобы AirPods Max находились в зоне действия Bluetooth iPhone, iPad или Mac, подключенного к Wi-Fi. Затем наушники нужно подключить к зарядному устройству. Процесс обновления может занять до 30 минут.

Проверить текущую версию прошивки можно, перейдя в "Настройки", далее выбрав пункт Bluetooth и нажав в открывшемся меню на кнопку "Информация" рядом с иконкой AirPods Max.