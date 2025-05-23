ИИ-гаджет от экс-дизайнера Apple повесят на шею

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв создаст гаджет на основе искусственного интеллекта (ИИ), который окажется размером с музыкальный плеер.

Как передает Day.Az, об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Ко, известный точными прогнозами о продуктах Apple, раскрыл подробности проекта предпринимателя Джонни Айва. В апреле появилась информация, что проработавший много лет со Стивом Джобсом бывший главный дизайнер Apple вместо OpenAI работает над заменой смартфона. Мин-Чи Ко рассказал, что это будет компактный девайс, который появится не раньше 2027 года.

По информации инсайдера, по форме и размерам будущее устройство будет напоминать iPod Shuffle - компактный плеер от Apple. Для удобства его можно будет повесить на шею. Это, по мнению Мин-Чи Ко, самый оптимальный вариант использования, который рассматривает команда Айва.

При этом будущий ИИ-аппарат окажется зависимым от других устройств. Он будет подключаться к смартфону и использовать его вычислительные мощности для работы. Массовое производство девайса начнется в 2027 году. "Сборка и отгрузка будут осуществляться за пределами Китая, чтобы снизить геополитические риски - например, во Вьетнаме", - заметил специалист. По его мнению, подобные ИИ-гаджеты станут популярными в ближайшие годы.

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