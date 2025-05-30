https://news.day.az/hitech/1756700.html В работе ChatGPT произошел сбой Сбой в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI, наблюдается в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По его информации, 1,6 тыс. человек пожаловались на работу бота.
В работе ChatGPT произошел сбой
Сбой в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI, наблюдается в ряде стран.
Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, 1,6 тыс. человек пожаловались на работу бота. Кроме того, 7% пользователей отметили проблему в функционировании сайта OpenAI, еще 2% испытывают трудности со входом.
Больше всего жалоб поступает из США, согласно сведениям Downdetector.
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