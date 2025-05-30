В работе ChatGPT произошел сбой

Сбой в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI, наблюдается в ряде стран.

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, 1,6 тыс. человек пожаловались на работу бота. Кроме того, 7% пользователей отметили проблему в функционировании сайта OpenAI, еще 2% испытывают трудности со входом.

Больше всего жалоб поступает из США, согласно сведениям Downdetector.