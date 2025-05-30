Xiaomi выпустила магнитный повербанк

Xiaomi представила внешний беспроводной аккумулятор Magnetic Ultra-Slim с батареей на 5000 мАч. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Корпус устройства выполнен из алюминия, а его толщина составляет всего 8,7 мм, что стало возможным благодаря применению литий-кобальт-оксидной батареи высокой плотности. Это позволило достичь баланса между компактностью и высокой производительностью.

Аккумулятор обеспечивает мощность до 22,5 Вт при проводной зарядке и до 15 Вт при беспроводном подключении. По заявлениям Xiaomi, он сохраняет более 80% первоначальной ёмкости даже после 300 циклов зарядки.

Устройство поддерживает стандарт MagSafe, благодаря чему устройство можно крепить к iPhone или Android-смартфонам, если в их чехлах имеются магниты. Кроме того, повербанк поддерживает одновременную зарядку сразу двух гаджетов - один проводным способом, другой беспроводным.

Новинка уже представлена на китайском рынке и доступна в нескольких цветовых вариантах по цене в 169 юаней.