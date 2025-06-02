Эксперты высоко оценили ремонтопригодность новых флагманских наушников Sony

Специалисты известной компании iFixit, специализирующейся на ремонте электроники, высоко оценили недавно представленные беспроводные наушники Sony WH-1000XM6 за их выдающуюся ремонтопригодность.

Как передает Day.Az, она была достигнута за счет значительных улучшений в конструкции, призванных облегчить обслуживание наушников.

WH-1000XM6 являются долгожданной заменой одной из лучших флагманских моделей на рынке и призваны продолжить успех своих предшественников. Новая итерация получила ряд существенных улучшений, включая более мощный процессор QN3, усовершенствованную систему активного шумоподавления (ANC), повышенное качество голосовых вызовов и увеличенную автономность.

Вдобавок к внутренним усовершенствованиям, Sony вернула складной механизм, отсутствовавший в предыдущей модели XM5, добавила легкозаменяемые съемные амбушюры и разработала совершенно новый дорожный футляр. Эти изменения, по всей видимости, являются частью целенаправленных усилий инженеров Sony по улучшению общего удобства использования и ремонтопригодности продукта.

При детальном изучении внутренней архитектуры наушников, инженеры iFixit выявили несколько ключевых изменений, значительно упрощающих самостоятельный ремонт и замену компонентов. Например, литий-полимерный аккумулятор теперь надежно фиксируется двумя винтами в пластиковом корпусе, вместо двухстороннего клея, что делает его замену гораздо менее трудоемкой.

Кроме того, модульная пластина, на которой расположены динамики наушников, теперь удерживается винтами с головкой Phillips и резиновой заглушкой, обеспечивая легкий доступ для разборки. Также отмечается повышенная доступность ключевых компонентов: модульный порт USB Type-C, аудиоразъём и плата кнопок стали значительно более удобными для обслуживания.

Несмотря на то, что Sony пока не опубликовала официальное руководство по ремонту для WH-1000XM6, наличие такого документа для предыдущей модели дает основания полагать, что сервисный мануал для новой версии появится в ближайшее время, отметили в iFixit.

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