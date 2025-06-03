В Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят сразу две игры

Tiny Tina's Wonderlands представляет собой спин-офф Borderlands, действие которого происходит в мире, созданном Крошкой Тиной - одним из ключевых персонажей основной серии. Игроки смогут создать собственного героя и отправиться на борьбу с Королем драконов и его армией нежити. В Tiny Tina's Wonderlands доступен одиночный режим и кооператив на четырех игроков.

Игра вышла в 2022 году и получила положительные отзывы, набрав 78 баллов из 100 на агрегаторах рецензий. Однако пользователи Epic Games Store с российским аккаунтом забрать тайтл не смогут.

Тем не менее всем игрокам доступна Limbo. Это мрачный черно-белый платформер от студии Playdead, известной также по Inside. В центре сюжета - мальчик, оказавшийся в черно-белом мире, где ему предстоит преодолевать опасности и решать головоломки. Игровой процесс основан на интерактивных задачах без применения оружия.

Limbo вышла в 2010 году и получила высокие оценки, набрав 90 баллов из 100 на Metacritic. Проект был портирован на многие платформы, в том числе на мобильные устройства.

Раздача продлится до 19:00 по бакинскому времени 5 июня, после чего станут доступны еще неназванные две игры.